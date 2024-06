Abbate a Radiosei: «Castellanos? Il Girona ha fatto due OFFERTE ma Lotito è stato chiaro e vuole quella cifra»

Abbate, il giornalista rilascia alcune dichiarazioni a Radiosei facendo il punto sul mercato della Lazio focalizzandosi su Castellanos

PAROLE – La Lazio sta sondando il terreno con tanti giocatori per il ruolo da ‘numero 10’, fra questi anche Samardzic.

La trattativa Stengs è stata portata avanti da Seric, agente di Tudor. Il Feyenoord inizialmente chiedeva addirittura 25 milioni. L’entourage dell’olandese (Raiola) fa sapere che a 15 si potrebbe chiudere. Stengs è da considerare un obiettivo, ma il fatto che Lotito abbia ripreso i contatti per Samardzic è indice del fatto che il budget è sempre quello, circa 15 milioni e si cerca il profilo migliore per investirlo. Il giocatore dell’Udinese è un nome da tenere in considerazione, ci sono stati nuovi contatti col padre del ragazzo. Stato embrionale, ovviamente”.

Le altre operazioni sono Noslin e il terzino sinistro. Poi c’è la questione Dele-Bashiru. Castellanos? Il Girona ha fatto due offerte, l’ultima da 15. Lazio che continua a rifiutare: vuole 20 milioni (la cifra che, più o meno, ha investito). Giusto o sbagliato che sia, crede nel giocatore ed è convinta che la scorsa stagione non abbia dimostrato il suo reale valore. Poi, se l’offerta dovesse salire, ovviamente si farebbero altri ragionamenti. Guendouzi, se dovesse arrivare un’offerta da 30 milioni e se ci fosse la volontà del giocatore ad andar via, ovviamente la Lazio valuterebbe. Certamente il problema non è Tudor, quando ci si confronta col mercato