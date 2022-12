26 dicembre 2018, la Lazio sbanca Bologna nel Boxing Day: il ricordo del club

26 dicembre 2018, la Lazio sbanca Bologna nel giorno del Boxing Day: ecco il ricordo del club sui social – VIDEO

Quattro anni fa andò in scena in Serie A il “Boxing Day” italiano, ossia il turno di campionato durante Santo Stefano. Non fu un successo (tanto che già l’anno successivo fu abolito) ma alcune partite sono rimaste nella memoria dei tifosi.

La Lazio in quella giornata giocò a Bologna per lo scontro in famiglia tra i fratelli Inzaghi. A vincere fu Simone, grazie alle reti di Luiz Felipe e Lulic. Il club ha deciso di rivivere quel match con un video sui social pubblicato oggi.