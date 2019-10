14 ottobre 2017, la Lazio espugna l’Allianz Stadium: la Juve cade dopo due anni d’imbattibilità!

Il 14 ottobre di due anni fa la Lazio fece l’impresa e riuscì a sconfiggere la Juventus dopo 783 giorni d’imbattibilità allo Stadium

Il 14 ottobre è un giorno che evoca nella mente dei tifosi della Lazio dolci ricordi. Due anni fa, infatti, l’armata di Inzaghi riuscì a compiere una vera e propria impresa, sconfiggendo la Juventus all’Allianz Stadium dopo ben 783 giorni d’imbattibilità, praticamente quasi due anni. Nel primo tempo sono i bianconeri a fare la partita, e al 23′ passano in vantaggio con Douglas Costa, che approfitta di una respinta di Strakosha sul tiro di Khedira. Il brasiliano era in posizione di fuorigioco, l’arbitro non fa ricorso al Var e, tra le proteste dei tifosi della Lazio, il gol viene convalidato. Per il pari dei capitolini bisogna attendere il 47′ quando Immobile, servito perfettamente da Luis Alberto, beffa Buffon con il piatto destro sull’angolino. Al 52′ ancora bomber Ciro si presenta tutto solo davanti al portiere della Juventus, che lo stende: calcio di rigore in favore della Lazio. Dagli undici metri, il bomber campano non sbaglia e spiazza Buffon. Al 94′, dopo quattro minuti di recupero da brividi, succede quello che sembra essere l’irreparabile: Patric atterra Bernardeschi in area di rigore e Mazzoleni, con l’aiuto del Var, decreta il tiro dagli undici metri in favore della Juventus. Dybala VS Strakosha. Il portiere della Lazio para e diventa eroe per un giorno, consegnando i tre punti alla squadra.

STRAKOSHA – Questi ricordi diventano spunti per delle riflessioni se confrontati, per esempio, con il momento che sta vivendo il portiere della Lazio. Per ironia della sorte, a due anni di distanza da quella magica notte, l’albanese sta vivendo uno dei momenti più negativi della sua carriera, soprattutto dopo quanto accaduto in Nazionale.