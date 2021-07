Zola: «Sarri alla Lazio? Quest’anno ci divertiremo molto»

Gianfranco Zola, ha rilasciato un’intervista durante la quale ha parlato della prossima stagione di Serie A e della Lazio di Sarri

Gianfranco Zola, ex giocatore del Cagliari e della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato della prossima stagione di Serie A, citando anche la nuova Lazio di Maurizio Sarri. Ecco le sue dichiarazioni.

SU SARRI – «Deve essere messo nelle condizioni di lavorare, è preparatissimo. La Lazio cambierà modulo e atteggiamento in campo, ma vedrete che non ci vorrà molto tempo per assorbire le novità se i giocatori seguono l’allenatore».

SULLA LOTTA SCUDETTO – «L’Inter perché io metto sempre i detentori dello scudetto come favoriti. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. E occhio a Roma e Lazio: ci faranno divertire».