Zoff: «Prossimo capocannoniere? Immobile ha una continuità impressionante»

Il leggendario ex portiere italiano italiano Dino Zoff punta ancora su Immobile nella classifica del capocannoniere della prossima Serie A

Dino Zoff, leggendario ex portiere italiano che ha vestito anche la maglia della Lazio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della corsa al titolo di capocannoniere della prossima Serie A puntando ancora su Ciro Immobile.

LE PAROLE – «Lotteranno i soliti noti per il titolo di cannoniere, ma al di là di Lukaku e Vlahovic occhio a Immobile, che ha una continuità impressionante. Mi auguro in chiave azzurra che Zaniolo faccia il definitivo salto di qualità e anche Scamacca continui a crescere come centravanti».