Zoff: «Credo in quest’ITALIA, ecco che cosa faremo AGLI EUROPEI» - Lazio News 24

Zoff: «Credo in quest’ITALIA, ecco che cosa faremo AGLI EUROPEI» Le parole dell’ex allenatore della Lazio

Dino Zoff, leggenda della nostra Nazionale ed ex tecnico della Lazio, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista dell’imminente Europeo. L’ex portiere ha commentato in questo modo l’arrivo dell’Italia alla competizione.

ZOFF SULL’ITALIA – «Credo in questa Nazionale. Siamo sempre in grado di fare belle cose quando andiamo nelle fasi finali. Non ho dubbi che faremo bene anche in Germania».