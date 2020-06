Lazio, Zoff: «Ricomincare dopo quattro mesi è anomalo. Sullo scudetto…»

L’ex portiere Dino Zoff, nell’edizione odierna del TgR Lazio, ha detto la sua sulla ripresa del campionato di Serie A, ma non solo

Dino Zoff è stato intervistato da Stefano Orsini nell’edizione odierna del TgR Lazio. L’ex portiere si è espresso sulla ripresa del campionato, ma non solo. Ecco le sue parole:

«Un campionato nuovo? Sì, decisamente. Ricominciare dopo quattro mesi è qualcosa di anomalo, anche il fatto che non ci sarà il pubblico. Le porte chiuse il male minore, iniziare è indispensabile per dare un risultato del campo. Corsa scudetto? Sono ravvicinate, con qualche punto di distanza dall’Inter. In teoria dovrebbero essere loro due le candidate. La Juventus ha una rosa di tutto riguardo, però la Lazio ha fatto fin qui molto bene. La Roma deve risolvere certe situazioni, una società solida dà un certo contributo. Giovani portieri? Donnarumma è un anno e mezzo che gioca, è giovane. Anche Meret, nonostante ora stia avendo qualche problema. Credo che i migliori siano loro»