Zoff: «Lazio e Napoli possono puntare alla Champions». Sugli allenatori…

Dino Zoff, doppio ex di Lazio e Napoli, ha commentato la partita che questa sera accenderà l’Olimpico di Roma. Le sue parole

Per le colonne de Il Mattino, Dino Zoff ha commentato la gara di questa sera tra Lazio e Napoli, in qualità di doppio ex: «Match da Champions? Tutte e due devono mirare a quest’ obiettivo e hanno la qualità per potercela fare, anche se quest’ anno è un campionato anomalo per tanti aspetti».

IMMOBILE – «I numeri sono tutti dalla sua parte, certamente è lui l’uomo più pericoloso della Lazio».

ALLENATORI – «Tutti e due fanno giocare le squadre sfruttando al meglio le caratteristiche dei propri uomini e questo rappresenta il segreto di ogni allenatore: tutte e due stanno bene in campo, la Lazio è pericolosissima soprattutto quando riparte, il Napoli palleggia un po’ di più e cerca il momento giusto per colpire».

PORTIERI DI LAZIO E NAPOLI – «Sono tutti e quattro forti, li metto sullo stesso piano».