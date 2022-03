Italia, Zoff: «Il campionato dimostra che gli attaccanti ci sono, ma...»

Dino Zoff – in un’intervista per La Gazzetta dello Sport – ha commentato la questione attaccanti azzurri: le sue parole

Dino Zoff, per le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la disfatta dell'Italia soffermandosi sulla questione attaccanti. Ecco le sue parole:

«Non possiamo dire che l’Italia non abbia giocatori, sarebbe ingeneroso verso un gruppo che ha vinto l’Europeo. Quei trenta giocatori importanti li abbiamo sempre avuti e li ha anche questo gruppo. E credo che anche gli attaccanti ci sono. Lo dimostra il nostro campionato. Purtroppo stavolta non sono riusciti a metterla dentro».