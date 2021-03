Zoff: «Lazio non continua, ma pericolosa. Mi piace molto l’Udinese»

Dino Zoff – ex allenatore e presidente della Lazio – ha analizzato la gara di domani contro l’Udinese: ecco le sue parole

Dino Zoff, per le colonne del Messaggero Veneto – ha analizzato la gara di domani tra Udinese e Lazio. Ecco le parole dell’ex campione del mondo:

GARA – «Quest’anno la Lazio non è stata continua, e non credo per via della partecipazione alla Champions. Tuttavia, resta una squadra molto pericolosa con giocatori in grado di avere soluzioni e a Udine cercherà di fare risultato per rimettersi in cerca del quarto posto. Sarà una partita rischiosa per entrambe».

UDINESE – «A me piace molto, è una squadra che sta facendo bene e che fa soprattutto risultato, anche se qualche volta forse appare un po’ compassata. Il suo punto di forza è negli equilibri, e qui un bravo va dato al suo allenatore Gotti, che mi piace molto».