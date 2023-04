Zoff: «Il momento della Lazio è positivo, ma è da un po'...»

Zoff, l’ex portiere analizza la situazione in casa Lazio alla luce della vittoria di Monza esprimendo il suo parere a riguardo

MOMENTO POSITIVO – Il momento della Lazio è positivo, ma è da un po’ di tempo che ritengo che la squadra di Sarri possa assolutamente competere per entrare nella lista delle squadre che faranno la prossima Champions. La posizione attuale è la migliore possibile, ora è doveroso credere che si possa competere fino alla fine.

Il concetto è semplice, quando una squadra non subisce gol il presupposto è sempre positivo. Si parte da lì, dall’organizzazione difensiva dalla quale derivano i risultati. In questo Sarri ha grandi meriti, ha creato questa organizzazione che permette a tutti di lavorare bene. La Lazio non la trovi mai scoperta, questo è un grande vantaggio.

Inoltre c’è qualità di giocatori. Per essere chiaro, non credo ai miracoli sportivi. Le possibilità ci sono tutte, è da un mese che lo dico. La Lazio è sempre stata più o meno a questi livelli, ora ancora meglio. A questo si aggiunge la penalizzazione che ha tolto punti alla Juventus e la discontinuità dell’Atalanta. Juventus? Buona parte delle possibilità Champions passano da questa partita