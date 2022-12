Zoff esalta Luis Alberto: «Ha una visione di gioco rara, tipica dei vecchi numeri 10»

Dino Zoff, intervistato per le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha esaltato Luis Alberto con belle parole

Per le colonne de La Gazzetta dello Sport, Dino Zoff ha elogiato Luis Alberto, troppo spesso al centro delle polemiche. Ecco le sue parole:

LUIS ALBERTO – «A me piace molto. Ha una visione di gioco rara, tipica dei vecchi numeri 10. Quando ha il pallone fra i piedi è molto elegante e bello da vedere. Penso che tecnicamente sia uno dei giocatori più dotati in Serie A. Si tratta di uno di quei calciatori che esalta chi gli sta intorno».

TRA I MIGLIORI IN ROSA – «Senza ombra di dubbio. E il fatto che non venga sempre schierato titolare non vuole dire sminuirlo o non apprezzarlo. Nel calcio di oggi spesso le partite le decidono i giocatori che entrano a gara in corso. Più cambi ci sono e più è probabile che siano i subentrati a determinare l’incontro. Tenersi un asso nella manica è una scelta strategica».

TENERLO O CEDERLO – «Onestamente non ho voglia di entrare in questo tipo di discussioni. Giudicare dall’esterno, senza conoscere né le persone coinvolte né le situazioni in maniera approfondita è sì facile, ma anche estremamente sbagliato. La decisione, in un senso o nell’altro, la deve prendere chi sa di cosa si sta parlando. Il mio sarebbe solo un parere, non basato però su cose concrete».