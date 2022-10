Zoff certo: «La Lazio può giocarsi i primi quattro posti»

Dino Zoff ha parlato ai microfoni di Radiosei della Lazio di mister Sarri: le parole dell’ex portiere

Ai microfoni di Radiosei, Dino Zoff ha parlato così della Lazio di Sarri.

PAROLE – «La Lazio si può giocare i primi quattro posti. Deve avere almeno questa voglia e possibilità. La squadra di Sarri è sempre stata nelle posizioni di vertice: quest’anno la squadra è la stessa, l’allenatore da il suo contributo quindi non mi meraviglio. Sento discorsi come se la Lazio venisse dalla Serie B. Il potenziale è notevole e ha buone possibilità, non sarà facile ma deve pensare a questo. Le squadre perfette non esistono, certamente a Firenze ha sfruttato il contropiede ma l’organizzazione dietro è stata perfetta, a parte qualcosina all’inizio ma i 4-0 sono 4-0, i numeri sono numeri. Provedel sta facendo bene, mi sembra che sia completo e faccia la sua parte molto bene»