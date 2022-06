Zoff: «Carnesecchi non ha mai giocato in Serie A? Non è un problema»

Dino Zoff ha parlato a Radiosei di Carnesecchi e del suo possibile arrivo alla Lazio: le dichiarazioni dell’ex portiere

Dino Zoff ha parlato ai microfoni di Radiosei di Carnesecchi, obiettivo per la porta della Lazio. Le parole del leggendario ex portiere ed ex tecnico biancoceleste.

«Riguardo Carnesecchi ritengo che aver giocato in serie B non cambia molto per un portiere rispetto ad aver giocato in A. I tiri in porta sono sempre tiri in porta e non credo che ci sarebbe grosso impatto. Per quando riguarda l’infortunio alla spalla bisogna far parlare gli ortopedici. Vicario è un bravo portiere così come Cragno, ma non voglio dare più peso all’uno o all’altro. Sarebbe antipatico. La regola è una sola: i giovani se sono bravi devono giocare. Non possono fare pratica in Nazionale, ma la devono fare nei club. E alla fine, se sei forte emergi. La Lazio sono cinque o sei anni che viaggia su posizioni di classifica simili a quelle di quest’anno, quindi per me non ha fatto una stagione sorprendente. Ora si tratta di fare gli interventi giusti sul mercato».