Infortunio Carnesecchi: lussazione alla spalla. Rischia 4 mesi di stop

Infortunio Carnesecchi: non arrivano buone notizie per il portiere cercato dalla Lazio, che si è lussato la spalla

Non arrivano buone notizie dalla Svezia per Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta ma cercato con insistenza dalla Lazio per la prossima stagione. Secondo notizie.com, gli esami a cui si è sottoposto il portiere dell’Italia U21 avrebbero evidenziato una lussazione completa alla spalla.

Nelle prossime ore il giocatore potrebbe ritornare in Italia dove si consulterà con lo staff medico della Dea e deciderà se operarsi e iniziare immediatamente la riabilitazione per tornare il prima possibile in campo. Di solito da questo tipo di infortuni si recupera in 4 mesi e quindi è alto il rischio di non vederlo in campo almeno fino alle prime gare post Mondiale.

Questa tegola complica i piani della Lazio che ora si troverà costretta a ripiegare su altri obiettivi con ogni probabilità.