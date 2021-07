Ziliani non si frena: «Buffon ai Mondiali? Si tolga di torno»

Paolo Ziliani attacca Gigi Buffon per il suo obiettivo di giocare i Mondiali del 2022 in Qatar: le sue parole

Paolo Ziliani attacca Gigi Buffon dopo che il portiere ex Juve ha rivelato il sogno di giocare i Mondiali in Qatar nel 2022.

«L’Italia ha appena vinto un Europeo con un portiere di 22 anni premiato come miglior giocatore del torneo, in lizza per il Pallonecd’Oro; dietro di lui un 24enne, Meret. Ai mondiali in Qatar Buffon avrà 45 anni, ma togliersi di torno e lasciare spazio ai giovani no, vero Gigi?».