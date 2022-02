Zielinski: «Barcellona? Per fortuna tra due giorni giochiamo con la Lazio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Piotr Zielinski ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta del Napoli contro il Barcellona. Le dichiarazioni del polacco in vista della Lazio.

«Umore rovinato? Spero di no, non deve succedere. Però sicuramente usciamo da questa partita con poche certezze. Ma la nostra fortuna è che tra due giorni abbiamo già una partita importante contro una squadra forte, dobbiamo dimenticarci questa gara perché non è stata al nostro livello».