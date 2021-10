Rifat Zhemaletdinov: «Abbiamo giocato male, vogliamo rifarci in casa»

Rifat Zhemaletdinov, centrocampista della Lokomotiv Mosca, ha parlato in conferenza stampa della gara persa contro la Lazio

Rifat Zhemaletdinov, centrocampista della Lokomotiv Mosca, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta subita contro la Lazio all’Olimpico. Gli uomini di Sarri si sono imposti per 2-0:

«Abbiamo perso onestamente. Anche se abbiamo avuto delle occasioni, e potevo segnare anch’io. Soprattutto nel primo tempo abbiamo giocato male in difesa. Siamo usciti nel secondo tempo e abbiamo iniziato a mettere più pressione. Gli avversari perdevano di più palla, quindi abbiamo avuto più occasioni. Ci prepareremo per il campionato. Cercheremo di vendicarci in casa».