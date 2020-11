Zenit, Semak con due esterni rapidi e offensivi

Il tecnico dello Zenit Sergei Semak sceglie due esterni molto offensivi

Il tecnico dello Zenit San Pietroburgo Sergei Semak mette in campo una formazione ricca di qualità e velocità in fase offensiva. L’allenatore dei russi ha scelto Mostovoy a sinistra, vicino al gol nella ripresa da subentrante nella gara di andata, e il rientrante Malcom a destra. In fase difensiva fuori Karavaev, vi avevamo anticipato il suo forfait per un infortunio nell’ultima gara di campionato. In avanti Dzuyba, dalla panchina i recuperati Driussi e Azmoun.