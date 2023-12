Zenga su Mihajlovic: «Io lo chiamavo ‘brate’. Mi viene difficile parlare di lui». Le parole dell’ex portiere

Walter Zenga omaggia Sinisa Mihajlovic a un anno esatto dalla scomparsa dell’ex difensore della Lazio. L’ex portiere ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui racconta alcuni aneddoti. Queste le sue parole.

PAROLE– «Io lo chiamavo ‘brate’, che in serbo vuol dire fratello. E anche per lui era la stessa cosa. Mi viene difficile sinceramente parlare di Sinisa. Quello che è successo a lui e a Gianluca Vialli è una cosa alle quale non riesci a credere. Non te ne fai una ragione. È molto triste parlare di loro due in questi termini ».