Zenga: «Sarri? Ai tempi del Crotone l'ho studiato una settimana, poi...»

Walter Zenga ha parlato di Maurizio Sarri ai microfoni di Calciomercato L’Originale. Le parole dell’ex tecnico del Cagliari

Ai microfoni di Calciomercato L’Originale, Walter Zenga ha parlato di Maurizio Sarri raccontando un aneddoto relativo ai tempi in cui l’ex portiere era l’allenatore del Crotone.

Le sue parole: «Quando allenavo il Crotone studiammo per una settimana una contromossa per arginare il Napoli di Sarri. In particolare volevamo impedire a Insigne di rientrare sul destro e servire sul secondo palo lo spagnolo Callejon. Risultato? Dopo 8 minuti abbiamo subito gol, Insigne non lo prendi».