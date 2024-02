Zeman tiene in apprensione il calcio: l’ex tecnico della Lazio sabato sarà di nuovo ricoverato

Zeman, l’ex allenatore biancoceleste tiene in apprensione il calcio: il boemo dovrà sottoporsi ad un nuovo ricovero

Non c’è pace per Zeman, il quale dovrà tornare nuovamente in ospedale per sottoporsi ad ulteriori controlli. L’ex allenatore della Lazio fu colpito di recente da una leggera ischemia transitoria, e a dirigere gli allenamenti e il match del suo Pescara sarà il vice Bucaro.

Ad annunciarlo è il club abruzzese con un comunicato ufficiale, che recita esattamente quanto segue:

COMUNICATO – La Delfino Pescara 1936 comunica che l’allenatore Zdenek Zeman, a seguito di visita di controllo avvenuta questo pomeriggio presso la Clinica Pierangeli di Pescara, dovrà sottoporsi a un nuovo periodo di ricovero per ulteriori accertamenti. Il Dr. Stefano Guarracini ha fissato il periodo di degenza a partire dalla giornata di sabato 17 febbraio, con l’inevitabile assenza del tecnico biancazzurro per la partita Vis Pesaro-Pescara, in programma domenica 18 febbraio alle ore 20,45 a Pesaro