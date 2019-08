Zeman: «Quale squadra allenerei oggi? La Lazio…»

Zeman e la Lazio, le parole dell’allenatore

Zdenek Zeman è tornato a parlare. Attraverso un’intervista, rilasciata al quotidiano ‘Il Giornale’, il tecnico boemo ha affrontato diversi temi legati al mondo del calcio. In particolare si è soffermato sulla Roma: dall’addio di Totti e De Rossino fino all’arrivo di Fonseca. Poi alla domanda su quale squadra allenerebbe oggi ha risposto in questo modo. «Quale squadra allenerei oggi? La Lazio. Ha un gruppo di giocatori non famosi, non strapagati, da formare. In queste condizioni do il meglio». In passato Zeman ha già allenato i biancocelesti per due stagioni e mezzo dal 1994 al 1997.