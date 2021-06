Zeman elogia Immobile: «Fantastico, ha lavorato tanto per crescere»

Zeman ha elogiato i suoi pupilli ai tempi di Pescara, elogiando la caparbietà e la dedizione al lavoro di Immobile

Zdenek Zeman ha parlato al Corriere dello Sport, elogiando i tre giovani calciatori allenato al Pescara e che ora sono protagonisti con la Nazionale di Mancini.

«Non so quanto io abbia dato a loro, forse sì, qualcosa – ammette Zeman – Ma erano bravi da giovani e lo sono ancora di più adesso. Insigne lo vidi al Viareggio con Pavone, il Napoli poi lo mandò alla Cavese, dove giocò poco, e così lo portai prima a Foggia e poi a Pescara. Dove c’era già Verratti e prendemmo Immobile, che aveva segnato poco. Ragazzi straordinari, con una voglia di imparare e di imporsi».

E su Immobile, in particolare, dice: «Ciro è stato fantastico, ha lavorato per crescere, altri potevano avere mezzi tecnici e fisici superiori e lui li ha superati in serietà e dedizione».