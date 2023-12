Zeman, importanti novità importanti sulle condizioni del tecnico ex Lazio. Le ultime sulla situazione dell’allenatore boemo

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto per ragguagliare il mondo del calcio sulle condizioni di Zdenek Zeman dopo il tecnico ex Lazio è stato ricovero in ospedale a causa di una ischemia transitoria.

Le sue parole: «Il mister sta molto meglio oggi, ha fatto la tac non ha nulla di preoccupante. Avrà bisogno di qualche giorno di riposo ma tutto sommato è rientrato l’allarme».