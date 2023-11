Zazzaroni punzecchia i tifosi della Roma: «Contro la Lazio sarà impossibile fare peggio» Le parole del direttore del Corriere

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato la sconfitta della Roma contro lo Slavia Praga, parlando anche del derby contro la Lazio.

«Tutto il peggio di sé la Roma l’ha mostrato allo Slavia Praga, pertanto i tifosi possono stare sufficientemente tranquilli: nel derby non riuscirà a ripetersi, nemmeno volendo. Le mostruosità tecniche e tattiche che hanno combinato Llorente, N’Dicka e Bove sul gol del 2-0 sono degli unicum; solo le incertezze di Karsdorp potranno essere replicate: quando il pallone gli capita tra i piedi la temperatura sale al punto da indurlo a giocare sempre all’indietro, ovvero al contrario. Lui e il coraggio di osare non sono compatibili.Attenzione, però: Kristensen, fuori dalla lista Uefa, non è meglio. Stavolta è andato male perfino Lukaku, spesso anticipato o, nella migliore delle ipotesi, trascurato (vedi l’improbabile incursione di Celik). El Shaarawy si è nascosto per il tempo in cui è stato impiegato, mentre Aouar non si è proprio presentato, costringendo Mourinho a sostituirlo in fretta. Di Paredes abbiamo rivisto la tristissima versione juventina»