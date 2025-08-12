 Zazzaroni soprende la Serie A, smentisce quella notizia...
Zazzaroni soprende la Serie A, il giornalista smentisce quella notizia: di cosa si tratta - FOTO

3 ore ago

Zazzaroni
Zazzaroni

Ivan Zazzaroni cattura l’attenzione di tutta la Serie A, così il giornalista smentisce quella notizia oggi in edicola, vediamo di cosa si tratta e il pensiero della penna

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman continua senza sosta, nonostante alcune difficoltà emerse nelle ultime settimane. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha fatto chiarezza sulla situazione, smentendo alcune voci che indicavano un possibile ritiro dell’Inter dalla corsa per l’attaccante nigeriano. Secondo il giornalista, la dirigenza nerazzurra, guidata dal presidente Giuseppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio, sta ancora aspettando una mossa ufficiale da parte di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta. Tuttavia, al momento, il club bergamasco non ha ancora preso una decisione definitiva sulla cessione del giocatore.

Lookman, classe 1997, ha avuto una stagione molto positiva con la Dea e rappresenta l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu, che lo considera l’innesto ideale per il proprio gioco. Il calciatore, dal canto suo, ha più volte espresso il desiderio di trasferirsi all’Inter, alimentando così l’ottimismo della dirigenza nerazzurra.

L’Inter, quindi, non ha intenzione di abbandonare la trattativa in questa fase delicata. La strategia consiste nel monitorare attentamente la situazione e, se necessario, fare nuove mosse per sbloccare la situazione. La volontà di Marotta e Ausilio è chiara: portare Lookman a Milano prima della fine della finestra estiva di calciomercato, approfittando anche dei buoni rapporti tra le due società. La sensazione è che la trattativa entrerà in una fase di attesa, ma il legame tra il giocatore e l’Inter potrebbe risultare determinante nelle settimane a venire. Con che maglia il talento sfiderà la Lazio il prossimo anno?

