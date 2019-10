Zazzaroni: «Non so se la Lazio andrà in Champions perchè…»

Ivan Zazzaroni ha fatto un’analisi sulla Lazio e la corsa Champions. Una considerazione anche sul presidente Lotito

Il quarto posto che vale la Champions League è l’obiettivo dichiarato della Lazio. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, alle frequenze di Radio Yes ha discusso anche di questo. Ecco le sue parole: «La Lazio ha molte concorrenti, non credo sarà facile per lei riuscirci».

LOTITO – «Quando dai un microfono in mano a Lotito potrebbe accadere qualsiasi cosa. In alcune circostanze pensavamo che stesse parlando di Inzaghi ma lui ci ha smentito categoricamente».

DE VRIJ – «In questo caso non è stata detta tutta la verità. Inzaghi non era convinto di schierarlo, ma è stato sollecitato da Tare a farlo. Pensava fosse un grande professionista, ma alla fine la prestazione dell’olandese ha influito sul risultato».

LAZIO-ATALANTA – «Sarà difficile perché i bergamaschi sono la squadra più un forma del campionato. L’assenza di Zapata però è pesante e potrebbe influire».