Zazzaroni: «Dotto ha sbagliato, mi sono chiarito con la famiglia Paparelli»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Radiosei di quanto accaduto tra Giancarlo Dotto e Gabriele Paparelli. Le sue dichiarazioni.

«Ho parlato con Gabriele Paparelli e ci siamo confrontati. E’ stato molto carino e ho condiviso la sua arrabbiatura. C’è stata indubbiamente mancanza di sensibilità nei confronti della famiglia Paparelli ed è una corda che Dotto non doveva toccare. Giancarlo ora è in Brasile e mi ha chiesto il numero di Gabriele Paparelli perché ci voleva parlare. Quello di Paparelli è un nervo scopertissimo e non va toccato».