Zazzaroni: «Derby di Coppa Italia? Vorrei ricordare una cosa, un mio sospetto». Le parole del giornalista

Ivan Zazzaroni torna a parlare del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma e lo fa attraverso i microfoni di TvPlay. Ecco cosa ha detto.

PAROLE– «Vorrei ricordare una cosa, un mio sospetto. Le ultime tre designazioni nei confronti della Roma sono state Rapuano, Aureliano e Orsato. Con Orsato non ha vinto un derby neanche a Burraco. Allora secondo me si sono tolti un peso. Sono state fatte designazioni che non ho capito. Con Rapuano ha avuto problemi, con Rapuano pure, con Orsato su 7 derby non è riuscita a fare bingo neanche una volta. Lascia stare l’atteggiamento dell’ultima partita che è stato certamente assurdo, ma la squadra sentiva molto questa cosa ».