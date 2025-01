Zazza a LSC: «Notte più bella della mia vita, sogno che si realizza. Ecco cosa mi hanno detto i compagni»

Zazza, difensore della Lazio, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club dopo la sfida contro il Braga

LE PAROLE – «Questa è la notte pu bella della vita. Ho lavorato tanto, è un sogno che si rializza, ringrazio tutti perché è bellissimo. Tengo tantissimo alla Lazio, sono 4 anni che sono qui e ho sempre lavorato per questao traguardo, per me, per la mia famiglia e i miei amici. Ho pensato a loro e alla loro gioia. Il mister e i compagni mi hanno detto di stare tranquillo e sereno. Il percorso della Lazio è stato grandioso, la squadra ha lottato fino alla fine. Va bene così. Dedico tutto alla mia famiglia e ai miei amici».