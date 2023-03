L’ex giocatore biancoceleste ha analizzato la sconfitta contro l’Az

Luciano Zauri, ex giocatore della Lazio, ha analizzato il match perso contro l’Az ai microfoni di New Sound Level

LE PAROLE- «Ieri come all’andata la sensazione di passare il turno c’era, quindi resta un po’ di rammarico. Penso che tra allenatore e dirigenza non ci sia sintonia, per questo Sarri sottilinea sempre che la rosa non è completa».