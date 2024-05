Zauri: «Monza – Lazio? Le insidie ci sono. Su Tudor dico questo». Le parole dell’ex giocatore sulla sfida odierna

Lunga intervista dell’ex calciatore della Lazio Luciano Zauri ai microfoni di tag24.it in occasione della gara di campionato dei biancocelesti contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Monza – Lazio? Le insidie ci sono perché il Monza è una squadra che vuole finire il campionato in bellezza e una vittoria contro la Lazio sarebbe prestigiosa. Giocheranno in modo spensierato, senza pressioni, perché non hanno nulla da chiedere. I biancocelesti invece devono recuperare e consolidare la classifica e sotto il profilo mentale è ben diverso. Tudor ha cambiato la Lazio dal punto di vista del modulo e ha ritrovato attenzione da parte della squadra. Il nuovo mister ha portato nuove situazioni tecnico-tattiche e i ragazzi hanno reagito bene. Mi sembra che il suo percorso sia iniziato in maniera simile a quello di Sarri ».