Zauri: «Lazio più tecnica dell’Atalanta. Immobile? E’ insostituibile»

Luciano Zauri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio del match di domenica pomeriggio tra Atalanta-Lazio.

PAROLE – «Sarà una bella partita tra due squadre che non si guarderanno troppo negli occhi, che vorranno vincere per consolidare il proprio piazzamento in classifica. Nonostante siano le migliori difese, dubito che possa finire 0-0. L’Atalanta è più fisica e forte per vie centrali, Lazio invece è più tecnica e può pungere di più sugli esterni. La Dea senza attaccanti è riuscita a rimanere in vetta. I biancocelesti invece perdono Immobile che è insostituibile. Adesso bisognerà capire come verrà sostituito. Atalanta più bassa rispetto al passato, ma vorrei vederla con gli interpreti giusti visto che ha avuto Muriel e Zapata out per diverso tempo».

VICE IMMOBILE – «Avendo un tecnico come Sarri che solitamente non si affida ad un centravanti fisico, la società magari ha pensato che un’eventuale assenza di Immobile si potesse sopperire con i vari Pedro, Felipe Anderson e Cancellieri. Io vedo bene lo spagnolo davanti. Può garantire un po’ tutto vista la sua esperienza e le sue qualità. Si tratta di un calciatore fenomenale».

PROTAGONISTI DEL MATCH – «Lookman si è inserito in breve tempo, è rapido e può far male nell’uno contro uno. Può creare qualche problema quando si accende. Ci si aspettava che potesse far bene, magari non così fin da subito. Zaccagni sta facendo benissimo, credo che avrà le sue occasioni in Nazionale e possa dire la sua. Mancini è sempre attento a queste situazioni».