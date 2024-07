Zauri: «La Lazio sul mercato ha cambiato molto. Assurdo definire Baroni una seconda scelta». Le parole dell’ex giocatore

Sul mercato della Lazio e non solo si è espresso l’ex biancoceleste Luciano Zauri ai microfoni di Radiosei.

PAROLE– «Assurdo definire Baroni una seconda scelta, a me piace tantissimo, è preparato e molto bravo. Sarà un banco di prova importante in una piazza così difficile, ma sono certo farà molto bene. Parliamo di uno che ha giocato con Maradona, qualcosa a livello di gestione è pronto. È un tecnico completo, di campo, sa allenare bene, lui è uno che chiede l’anima ai calciatori tutti i giorni fino alla partita. Certamente vedremo una Lazio molto organizzata. Sono curioso di vederlo con giocatori di qualità diversa rispetto agli organici che ha allenato ».

MERCATO– «La Lazio sul mercato ha cambiato molto. Luis Alberto lamentava dei mal di pancia, faceva capire che non era proprio felice di restare. Il cambiamento è positivo, c’era bisogno di aggiungere gente fresca e motivata. Ci saranno delle difficoltà, c’è bisogno di personalità per fare un campionato importante. Serve efficacia e predisposizione di prendersi delle responsabilità. Penso che un allenatore debba concentrarsi più sulle caratteristiche che sui nomi, è fondamentale trovare un’alchimia giusta ».

CAPITANO– «Capitano? È un ruolo che comporta oneri ed onori. O si sceglie guardando la caratura del giocatore o si va sulle presenze. Non so quale sarà la scelta di Baroni, mi auguro che venga scelta una persona che abbia qualità, personalità e sappia farsi rispettare nel modo giusto. Non saprei fare un nome, mi verrebbe da pensare Romagnoli ma non so bene se rientrerà nei criteri che verranno utilizzati per assegnare la fascia ».