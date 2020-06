Zauri: «La Lazio è all’inseguimento, importante vincere stasera»

Le parole di Luciano Zauri in merito alla lotta scudetto e anche al match di questa sera tra Atalanta e Lazio

L’ex biancoceleste Luciano Zauri è intervenuto ai microfoni di TMW per dire la sua in merito al match di questa sera tra Atalanta e Lazio.

«Bisogna andare di fretta, ogni partita ora vuole dire tantissimo. La Juve ha vinto, la Lazio deve inseguire e vincere per forza. La Lazio proverà a sfruttare gli uno contro uno che concederanno i bergamaschi, è una squadra che ti aspetta e tende a ripartire. Correa o Caicedo? Avere un giocatore come Caicedo che dà più riferimento potrebbe dare più facilità all’Atalanta. Correa invece può far male, ha deciso diverse partite quest’anno. Sono due giocatori importanti ma con caratteristiche diverse. Immobile potrebbe fare la differenza, ma anche Milinkovic».