Zauri: «In questo momento Castellanos non è considerato il vice Immobile». Le dichiarazioni dell’ex difensore biancoceleste

Luciano Zauri ha parlato così del momento della Lazio sulle frequenze di Radio Roma Sound.

MOMENTO – Dopo la grande prestazione a Napoli siamo tornati come prima. Sappiamo che ripetere quello che è stato fatto l’anno scorso è molto difficile, ma bisogna lavorare per migliorare, soprattutto in difesa perché sta subendo di più dell’anno scorso. Inoltre, ha perso molto in fisicità e in apporto offensivo con la cessione di Milinkovic che è stato sostituito da due giocatori che ancora devono dimostrare di essere all’altezza. I responsabili di questo momento complicato sono tutti a partire dalla società a finire dai calciatori passando per Sarri.

IMMOBILE – Sarri lo conosciamo e sappiamo che ci mette molto per inserire un giocatore nei suoi schemi, quindi probabilmente nelle sue gerarchie attualmente il vice Immobile è Felipe Anderson e non Castellanos.

NUOVI – Chi arriva alla Lazio deve conoscere e imparare l’ambiente in cui lavora. È un ambiente che se fai bene ti protegge e ti coccola, ma i tifosi si spazientiscono anche