Zauri: «La Lazio sta facendo un buon campionato ma con l'Atalanta...»

Zauri, l’ex difensore della Lazio analizza la stagione dei biancocelesti e si proietta alla partita di sabato contro l’Atalanta

Ai microfoni dei cronisti presenti, a pochi giorni dal big match tra Lazio-Atalanta, è intervenuto Luciano Zauri, il quale analizza la stagione della squadra di Sarri e si proietta alla partita di sabato sera.

LAZIO-ATALANTA – «Con squadre come l’Atalanta che lasciano molto campo penso che si possa sopperire con il palleggio veloce per trovare la profondità. Così l’Atalanta potrebbe soffrire. Ma quando loro aggrediscono con tanti uomini e fisicità al minimo errore possono punire. La chiave starà nel capire chi farà meno errori nel corso della gara»

PAROLE – «Credo che la Lazio stia in generale disputando un ottimo campionato in linea con le ambizioni. Il pareggino di ieri forse ha fatto un po’ storcere il naso, una vittoria avrebbe consolidato le posizioni nella corsa Champions.»

«Ma ha affrontato una delle squadre più in forma del campionato, il Verona dà filo da torcere a tutti. La Lazio ha disputato una partita propositiva, quasi padrona del campo. Poi è calata nel secondo tempo come spesso capita, forse ha pesato aver impiegato gli stessi uomini. La nota positiva è aver visto un’ora in campo Immobile, deve ancora rientrare in forma ma qualcosa si è visto»