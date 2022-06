Zauri: «Milinkovic vale tutti i milioni chiesti da Lotito»

Luciano Zauri – ex gioctore della Lazio – è intervenuto a TMW per parlare del futuro di Milinkovic e Carnesecchi: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW, Luciano Zauri – ex giocatore della Lazio – ha parlato del calciomercato della Lazio, soffermandosi su Milinkovic Savic e Carnesecchi. Le sue parole:

MILINKOVIC – «Lotito vuole 80 milioni? Li vale tutti, per il mercato di oggi. Sono 2-3 finestre di mercato che si dice che va via e invece resta. Dovesse partire per una cifra del genere, sarebbe comprensibile per entrambe le parti: andrebbe a misurarsi in altri palcoscenici per provare a vincere la Champions e la Lazio potrebbe reinvestire la somma».

CARNESECCHI – «Ottimo prospetto, è molto interessante e ha fatto il suo percorso fino ad arrivare guadagnarsi la A».