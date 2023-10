Zauri: «Attenta Lazio, questa Atalanta va forte. E su Immobile…» 

Non ha dubbi Luciano Zauri, la Lazio dovrà fare attenzione all’Atalanta di Gasperini, mentre su Immobile ecco il suo pensiero

Il conto alla rovescia sta per terminare, questa domenica Lazio e Atalanta si incontreranno sul campi dell’Olimpico. Lo sa bene il doppio ex Luciano Zauri che a RadioRomaSound 90FM ha espresso le proprie considerazioni a riguardo.

LAZIO-ATALANTA – «Sicuramente la guarderò da casa e per me sarà un tuffo al cuore».

CONDIZIONI ATLANTA – «Poche volte l’ho vista andare piano e non credo che il giorno in meno di riposo possa fare troppa differenza».

CELTIC-LAZIO – «La vittoria sicuramente pesa sulla prestazione, forse il Celtic ha fatto la Lazio giocando con molto fraseggi veloci ma non ha ucciso i biancocelesti che meritatamente secondo me hanno portato a casa i 3 punto che sono la cosa più importante. Una Lazio buona nel complesso ma non sono risolti i problemi».

CENTROCAMPO LAZIO – «Le alternative mi piacciono tutte. Io metterei Vecino, Guendouzi e Luis Alberto centrocampo sicuramente propositivo che corre molto dietro ai nerazzurri. Rovella e Cataldi mi piacciono come play ma preferisco Vecino».

IMMOBILE O CASTELLANOS – «Credo che Immobile debba giocare. È il capitano e può fare ancora la differenza ma Castellanos resta un’ottima alternativa».