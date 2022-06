Zarate: «Platense, darò tutto. Mi sento un ragazzo di 20 anni»

Mauro Zarate ha parlato in conferenza stampa presentandosi come un nuovo giocatore della Platense. Le sue dichiarazioni

«Darò alla Platense tutto ciò che ho in testa. Mi sento come un ragazzo di 20 anni. Sto bene. Non sono molto lontano dalla forma che vorrei. Mi piace molto fare le cose per bene. Arriveranno tempi difficili in cui i più grandi devono imporsi».