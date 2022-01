Zarate, nuova avventura in Argentina: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuova avventura per Mauro Zarate, che tornerà a giocare in Argentina: ecco tutti i dettagli nello specifico

Nuova avventura per Mauro Zarate, che tornerà a giocare in Argentina. L’ex Lazio o aver chiuso la sua parentesi calcistica con l’America-MG in Brasile, secondo quanto rivelato da Olé, sarebbe a un passo dal Gimnasia La Plata.

Gli argentini sarebbero disposti anche a fare uno sforzo economico, ma devono fare i conti con la concorrenza di alcuni club brasiliani e di MLS.