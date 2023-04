Zarate, l’ex Lazio rientra in campo dopo il suo infortunio

Zarate, l’ex giocatore della Lazio ha nettamente bruciato le tappe ed è rientrato in campo dopo il suo grave infortunio

Il 19 Febbraio la carriera di Zarate sembrava complicarsi dopo il suo grave infortunio con il Cosenza, ma l’argentino ex Lazio non ha mollato. L’attaccante infatti è ritornato ad allenarsi e a giocare il pallone, e non sono mancati i messaggi d’affetto nei suoi confronti. Tra le squadre anche Lazio e Boca Juniors hanno augurato il meglio per lui