Zanotti: «Ho rinnovato con l’Inter. Il prestito? Vediamo che decide il club»

Zanotti, il giovane nerazzurro rilascia alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro. Il calciatore era stato accostato anche alla Lazio

Ai microfoni dei cronisti presenti, è intervenuto Zanotti il quale dopo aver firmato il rinnovo con l’Inter rilascia alcune dichiarazioni sul suo futuro, raccolte da TMW. Da ricordare che il giovane calciatore era stato accostato alla Lazio

PAROLE – San Gallo? Per ora ci siamo visti solo per mettere a posto il contratto. Poi vedremo. Prestito? Non so ancora nulla, ne parleremo col club, vedremo cosa vuole fare la società. C’è tempo. Se ne ho parlato con Inzaghi? Non ancora, per ora sono solo contento di aver rinnovato per due anni