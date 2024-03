Zaniolo spiega: «Io alla Lazio? Voglio essere onesto…». Le parole dell’ex Roma

In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo, ha parlato delle insistenti voci di mercato che lo accosterebbero alla Lazio. Ecco le dichiarazioni dell’ex Roma.

PAROLE– «Io alla Lazio? Voglio essere onesto: per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile».