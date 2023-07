Zaniolo shock, l’ennesimo infortunio è da brividi per l’ex Roma

Zaniolo, l’ex giocatore della Roma ha riscontrato un grave infortunio alla mano durante la sfida amichevole del Galatasaray

Questa non ci voleva per Nicolò Zaniolo, il quale stava iniziando a preparare la nuova stagione con il suo Galatasaray. L’ex giocatore di Inter e Roma è stato purtroppo per lui protagonista di un grave infortunio alla mano, il suo mignolo della mano sinistra praticamente diventato orizzontale. Zaniolo è uscito dal campo con le lacrime per il dolore atroce, e il video ha fatto il giro del web

