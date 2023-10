Zaniolo, parlano gli avvocati: «Tuteleremo lui e la sua famiglia in questa burrascosa situazione»

Zaniolo, gli avvocati dell’ex giocatore della Roma intervengono riguardo lo scandalo del calcioscommesse che lo vede tra gli accusati

Alla luce dello scandalo che vede tra gli accusati del calcioscommesse Nicolò Zaniolo, gli avvocati dell’ex Roma espongono a riguardo un comunicato in difesa del ragazzo

COMUNICATO – Oggi sono sono stati pubblicati su testate giornalistiche e siti web specializzati, una serie di articoli che si sono “occupati” di Nicolò Zaniolo con ricostruzioni e notizie che non meritano, allo stato, commento alcuno. Abbiamo inteso mantenere – e lo manterremo rigorosamente – il massimo riserbo per rispetto del procedimento in corso, presso la Procura della Repubblica di Torino, in attesa di rispondere ai magistrati titolari dell’indagine. Non appena sarà svolto l’interrogatorio, procederemo, ove ne ricorreranno i presupposti, ad adire immediatamente le autorità competenti per la massima tutela della immagine personale e della reputazione professionale del nostro assistito, ed anche della sua famiglia