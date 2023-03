Zaniolo attacco la Roma: «Ecco cosa mi hanno detto»

Nicolò Zaniolo, esterno del Galatasaray, ha ripercorso l’addio tormentato alla Roma: l’attacco alla società giallorossa

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha attaccato la Roma dopo il suo addio:

«Potrei parlare ore di promesse non mantenute. Mi dicevano che ero una punta di diamante, invece sono sempre stato considerato solo una plusvalenza. Per due anni mi è stato detto che il nuovo contratto era pronto. A gennaio dell’anno scorso avrei firmato a poco più di quello che guadagnavo, perché a Roma stavo bene e sapevo che c’erano problemi col Financial Fair Play. Dopo tante chiacchiere mi sono stufato. Se io devo riflettere sul mio addio, penso che debbano farlo anche altri”, questo lo sfogo del giocatore, ora in forza al Galatasaray».