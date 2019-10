Zaniolo, arriva il post della vergogna: ecco l’offesa ai Laziali

Nicolò Zaniolo in serata si è reso protagonista di un post che ha offeso i tifosi biancocelesti

Continua la “guerra” a distanza tra Nicolò Zaniolo e i tifosi della Lazio. Durante il derby di un mese fa la mamma del calciatore giallorosso era stata presa di mira dai supporter biancocelesti che gli avevano dedicato i classici sfottò da stadio. Proprio la signora Costa aveva elogiato il comportamento del figlio che in campo non aveva risposto alle provocazioni. Purtroppo stasera proprio Zaniolo si è reso protagonista di un brutto gesto sui social. Durante il match di Europa League tra Wolfsberger e Roma dal settore giallorosso è partito un coro molto offensivo indirizzato alle mamme dei laziali. Un coro volgare che è stato postato anche su Instagram e intitolato “La mamma del laziale…». Zaniolo non ha esitato e ha commentato con un “grandiiii”. Questa volta però il protagonista è un tesserato e non un semplice tifoso.