Zanetti: «Akpa Akpro ha già dimostrato cosa può darci»

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: queste le parole del tecnico dell’Empoli su Akpa Akpro.

PJACA E AKPA AKPRO – «Hanno fatto quel che mi aspettavo, cioè una prestazione altalenante ma hanno già dimostrato quel che possono darci. Pjaca quando si è acceso ha fatto vedere ciò di cui è capace. La tecnica non si compra al supermercato, o si ha o non si ha. Lo stesso Akpa ha cominciato piano, poi quando è entrato in partita ha fatto vedere buonissime cose».